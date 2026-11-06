Afyonkarahisar'da öldürülen öğretmen Hilal Mete'ye acı veda! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda öldürülen öğretmen Hilal Mete'nin cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Genç öğretmenin eşi Şahin Mete, Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Kuzeni Veysel Erbay ise zanlının en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Zanlıya deli raporu verilmesini asla istemiyoruz" dedi.

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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete için cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde genç öğretmenin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.'nün pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Hilal Mete'nin cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabutla tören alanına getirildi.

Afyonkarahisarda öldürülen öğretmen Hilal Meteye acı veda! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

EŞİ TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Gazlıgöl İmam Hatip Ortaokulu'nda öğretmenlik yapan Şahin Mete, eşi Hilal Mete'nin tabutunun başında uzun süre gözyaşı döktü.

Türk bayrağına sarılı tabuta sarılan acılı eş, ayakta durmakta güçlük çekti. Şahin Mete'nin gözyaşları tören alanında bulunanları da duygulandırdı.

Cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, il protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Afyonkarahisarda öldürülen öğretmen Hilal Meteye acı veda! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

ACI HABERİ ALINCA İSTANBUL'DAN GELDİLER

Hayatını kaybeden öğretmenin kuzeni Veysel Erbay, cenaze töreninde yaptığı açıklamada, acı haberi alır almaz İstanbul'dan Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi.

Yaşadıkları üzüntüyü anlatan Erbay, şunları kaydetti:

"Kuzeni oluyoruz. İstanbul'dan çok kişi geldik buraya. Bir anda şok olduk, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Acımız çok taze. Bir anda telefon geldi, bir haber duyduk, atlayıp geldik."

Erbay, devletin ailelerinin yanında olacağına inandıklarını belirterek, "Devletimize güveniyoruz" mesajını verdi.

Afyonkarahisarda öldürülen öğretmen Hilal Meteye acı veda! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

"ZANLIYA DELİ RAPORU VERİLMESİNİ ASLA İSTEMİYORUZ"

Saldırının şüphelisinin hak ettiği cezayı almasını istediklerini vurgulayan Erbay, adalet beklentilerini dile getirdi.

Erbay, "Yüreğimize su serpilmedi. Zanlıya deli raporu verilmesini asla istemiyoruz. Olay sonrası jandarmaya da söyledik ancak 'Bu artık devletin elinde, gereken yapılacak' dediler. Devletimize güveniyoruz, adaletin tecelli etmesini ve gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar'da öldürülen öğretmen Hilal Mete'ye acı veda! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

SALDIRIDA 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırılarda, aralarında öğretmen Hilal Mete'nin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi ağır yaralanmıştı.

Saldırıların ardından kaçan şüpheli Arif Sefa Ö., Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

Afyonkarahisarda öldürülen öğretmen Hilal Meteye acı veda! Eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü

ÖLDÜRÜLEN ESNAF KARDEŞLERİN KÖYLÜSÜ KONUŞTU

Öte yandan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Bekir ve Noman kardeşler ile Ahmet Uzel'in köylüsü Yahya Toprak, bir an önce olayın sebebinin anlaşılmasını beklediklerini belirtti. Herkesin olayla alakalı bir şey söylediğini ifade eden Toprak, "Ahmet iyi bir esnaftı. En son bir hafta 10 gün önce görüştük. İnşallah nedeni anlaşılır. Olayla ilgili herkes bir şey söylüyor; biçer aldı, biçer sattı, ticaret yapıyordu gibi şeyler söyleniyor. Ama biz bir şey demiyoruz. Ahmet sarraflık yapıyordu, bölgemizin insanı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kırşehirli Ahmet Uzel, Bekir ve Noman Toprak'ın cenazeleri, memleketleri Kırşehir'de toprağa verilecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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