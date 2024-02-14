Ağaca çarpan araç hurdaya döndü! Yola savrulan sürücü can verdi

Rize’de bir araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayla birlikte araç hurdaya dönerken, yola savrulan 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nde Yaşar Çakar’ın (75) kullandığı 53 ABH 301 plakalı araç, yol kenarındaki yamaca ve ardından ağaca çarptı.

SAVRULAN SÜRÜCÜ CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Çakar, yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çakar’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.