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    • Ağaca çarpan araç hurdaya döndü! Yola savrulan sürücü can verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Rize, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Rize’de bir araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayla birlikte araç hurdaya dönerken, yola savrulan 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

    Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi’nde Yaşar Çakar’ın (75) kullandığı 53 ABH 301 plakalı araç, yol kenarındaki yamaca ve ardından ağaca çarptı.

    SAVRULAN SÜRÜCÜ CAN VERDİ

    Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan Çakar, yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çakar’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ağaca çarpan araç hurdaya döndü! Yola savrulan sürücü can verdi

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Çakar’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Rize Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Rize
    Haberler > Gündem > Ağaca çarpan araç hurdaya döndü! Yola savrulan sürücü can verdi
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