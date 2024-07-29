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Ağlayarak izledi… Adana yangınında yürek yakan feryat! “Bittim ben”

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangında bahçesi, ahşap evi ve mahsulleri yanan aile gözyaşları içinde yanan evlerini izlediler. Yangını çaresizce izleyen bir kadın “Gelirim çoğu buradan geliyordu. 10 dönüm arazideydi tüm birikimim” feryadıyla yürekleri dağladı.

Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bu sabaha karşı 04.30 sularında yangın çıktı. Yerleşim yerlerini etkileyen yangında bahçeleri, ahşap evleri ve mahsulleri yanan çiftçi aile gözyaşları ile yangını izledi. Baba Serhat Kalay, ağlayarak kızını teskin etmeye çalıştı.

Ağlayarak izledi… Adana yangınında yürek yakan feryat! “Bittim ben” - 1. Resim

“GELİRİMİN ÇOĞU BURADAN GELİYORDU”

10 dönüm bahçesi, 1 ton buğdayı, yeni hasat ettiği harnupla birlikte evi ve bir yıllık emeği kül olan Kezban Kalay, bin bir emekle yıllardır yaptığı ahşap evinin ve bahçesindeki emeklerinin küle döndüğünü kaydetti. 

Ağlayarak izledi… Adana yangınında yürek yakan feryat! “Bittim ben” - 2. Resim

Yangını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Kalay, “Sabah 05.00 sıralarında evim, barkım yok olmuştu. Evim, zeytin ağaçlarım, harnup ağaçlarım, çardağım hepsi yandı. Tükendim bittim ben. Her şeyim vardı, güneş panelim hepsi. İş yerindeki maaşımla yıllarda biriktirerek aldım ben. Biz geldikten sonra patladı evdeki tüpler. Gelirimin çoğu buradan geliyordu. 10 dönüm arazideydi tüm birikimim” diye konuştu.

Ağlayarak izledi… Adana yangınında yürek yakan feryat! “Bittim ben” - 3. Resim

“YILLARIN EMEĞİ KÜL OLDU”

Dumandan etkilenen ve ambulans beklerken feryatlara boğulan ailenin kızı Esmanur Kalay ise hıçkırıklara boğularak, “Yangın araçları evleri söndürse benim içimdeki yangını söndürecek mi? Bir hiç uğruna onca yıllık emeğimizi aldılar götürdüler. Kimseyle derdimiz olmaz. Yılların emeği kül oldu” diye konuştu.

Ağlayarak izledi… Adana yangınında yürek yakan feryat! “Bittim ben” - 4. Resim

Öte yandan, ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın saatler sonra söndürüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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