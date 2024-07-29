Adana Kozan'da orman yangını! Ekipler olay yerinde
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Yangın söndürme helikopterinin de katıldığı çalışmalarda alevlere müdahale sürüyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı