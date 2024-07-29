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Adana Kozan'da orman yangını! Ekipler olay yerinde

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Adana Kozan&#039;da orman yangını! Ekipler olay yerinde

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

 

Adana'nın Kozan ilçesi Köseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yangın söndürme helikopterinin de katıldığı çalışmalarda alevlere müdahale sürüyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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