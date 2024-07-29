Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler geceyi aydınlattı

Ümraniye'de bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler bir saat içerisinde kontrol altına alındı.

Yalova Armutlu ilçesinde 2 yangın birden çıktı! Havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor

Yalova Armutlu ilçesinde 2 yangın birden çıktı! Havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor

İstanbul Ümraniye'de bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde saat 3.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede bahçedeki kamyon ve iş makinelerine sirayet ederek büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İKİ KAMYON VE BİR İŞ MAKİNESİ YANDI

İtfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken deponun bahçesindeki iki kamyon ve bir iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.