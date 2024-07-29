Ümraniye'de geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler geceyi aydınlattı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ümraniye'de bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde gece saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler bir saat içerisinde kontrol altına alındı.
İstanbul Ümraniye'de bulunan atık kağıt geri dönüşüm tesisinde saat 3.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede bahçedeki kamyon ve iş makinelerine sirayet ederek büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İKİ KAMYON VE BİR İŞ MAKİNESİ YANDI
İtfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alırken deponun bahçesindeki iki kamyon ve bir iş makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı