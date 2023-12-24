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Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili 'istismar' iddiasıyla tutuklandı
Ağrı'da, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. tutuklandı.
Cinsel istismar iddiasıyla dün gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine E.K, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı / Şeyda Karaca - Gündem