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    Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili 'istismar' iddiasıyla tutuklandı

    Ağrı'da, sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K. tutuklandı.

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    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cinsel istismar iddiasıyla dün gözaltına alınan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili E.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Sosyal medyadaki cinsel istismar iddiaları üzerine E.K, Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

    Anadolu Ajansı /  - Gündem
    AğrıKültür Ve TurizmMüdür VekiliIstismar
    Haberler > Gündem > Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Vekili 'istismar' iddiasıyla tutuklandı
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