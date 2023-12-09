Bakanlık ‘Ender Saraç’ iddiaları üzerine devreye girdi, çocuk için destek süreci başladı

9 Aralık 2023 10:08 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 10:10

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Televizyon programlarında sık sık boy gösteren ve sağlıklı yaşam üzerine tavsiyeler veren Doktor Ender Saraç’ın 8. sınıfa giden oğluna istismarda bulunduğu iddialarının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

“ANNE VE ÇOCUK İÇİN PSİKOSOSYAL DESTEK SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR”

“Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin basın açıklamamız” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan istismar iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 'Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor' başlıklı haberlerin ardından haberlere konu olan çocuk ve annesi ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Çocuk ve anne için psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Çocuğun üstün yararı ilkesince ve çocuğun ilgili haberlerden olumsuz etkilenme olasılığı göz önünde bulundurularak yayın yasağı talebinde bulunulmuştur.

Hukuki süreç takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

NE OLMUŞTU?

Doktor Ender Saraç’ın 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği iddia edilmişti. Sosyal medyada çocuğun rehber öğretmeniyle yaptığı iddia edilen görüşmeden belgeler paylaşılmıştı. Okuldaki rehber öğretmenin tuttuğu raporda istismara ilişkin ifadeler yer almıştı. Tutanakta, okul müdürüne ve anneye bilgi verileceği belirtilmişti. Sosyal medyada Ender Saraç’a ait olduğu iddia edilen video da servis edilmişti. Saraç ise tüm bu iddialara “Allah kuru iftiradan saklasın. Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız” şeklinde cevap vermişti.