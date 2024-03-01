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    Ağrı'da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ağrı&#039;da gece yarısı korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
    Ağrı Deprem, Deprem Oldu, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son deprem haberi Ağrı'dan geldi. AFAD, saat 4:45 sularında meydana gelen Diyadin merkezli depreme ilişkin ilk verilerini paylaştı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi, işte son gelişmeler...

    6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem 11 ilimizi yerle bir etti. Enkaz yığınına dönen binalar 53 binden fazla vatandaşımıza mezar oldu. Asrın felaketinde binlerce kişi yaralandı, birçok kişi de kayboldu. Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen bu depremlerin üzerinden bir sene geçti ama korkusu kaldı. Yurdun dört bir yanından deprem haberleri gelmeye devam ederken son olarak Ağrı sallandı, AFAD ilk verileri paylaştı. 

    AĞRI 3,9 İLE SALLANDI

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 04.45'te meydana gelen deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. Gece yarısı kısa süreliği paniğe sebep olan deprem çevre illerden de hissedildi. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbarın yapılmadığı öğrenildi. 

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    Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı

    6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

    Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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