Manisa'da deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar'ın ardından Manisa da sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Manisa'da saat 18.52'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Manisa'da saat 18.52'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.2 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.
Depremin merkez üssü ise Pınarköy.
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Öte yandan saat 15.42'de de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi