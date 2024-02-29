Manisa'da deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Şubat 2024 19:08 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 19:52 - Güncelleme:

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Afyonkarahisar'ın ardından Manisa da sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Manisa'da saat 18.52'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.