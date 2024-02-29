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    • Haberler > Gündem > Manisa'da deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler

    Manisa'da deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Manisa&#039;da deprem! İşte Kandilli&#039;den ilk veriler
    Kandilli Rasathanesi, Manisa, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Afyonkarahisar'ın ardından Manisa da sallandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Manisa'da saat 18.52'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Kandilli Rasathanesi, Manisa'da saat 18.52'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 10.2 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü. 

    Depremin merkez üssü ise Pınarköy.

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    Öte yandan saat 15.42'de de Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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