Kandilli ilk verileri paylaştı: Afyonkarahisar'da korkutan deprem
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 15.42'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Dinar olan depremin derinliği ise 6.5 kilometre.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Afyonkarahisar'da deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.4 olan depremin merkez üssü Dinar.
Ufak çaplı paniğe neden olan deprem 6.5 derinlikle gerçekleşti.
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Kaynak: Türkiye Gazetesi