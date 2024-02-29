Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Kandilli ilk verileri paylaştı: Afyonkarahisar'da korkutan deprem

    Kandilli ilk verileri paylaştı: Afyonkarahisar'da korkutan deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Kandilli ilk verileri paylaştı: Afyonkarahisar&#039;da korkutan deprem
    Kandilli, Afyonkarahisar, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 15.42'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Dinar olan depremin derinliği ise 6.5 kilometre.

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Afyonkarahisar'da deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3.4 olan depremin merkez üssü Dinar.

    Ufak çaplı paniğe neden olan deprem 6.5 derinlikle gerçekleşti.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programına Süleyman Soylu da katıldı - GündemErdoğan'ın Aydın mitinginde sürpriz misafir6 kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışan fenomen yakalandı - Gündem6 kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışan fenomen yakalandıCumhurbaşkanlığından Bushnell paylaşımları hakkında açıklama: Propaganda hesaplarının yalanı çıktı! - GündemCumhurbaşkanlığından Bushnell paylaşımı hakkında açıklamaMurat Kurum'un son vaadi fırıncılara: Ucuz ve kaliteli un tedariki sağlayacağız - GündemKurum fırıncılarla bir arada! Vaadi ekmek fiyatını düşürecekTürk Kızılay ve IFRC anlaştı! İmzalar atılıyor, İstanbul'a dev üs kurulacak - GündemTürk Kızılay ve IFRC'den İstanbul'a dev üsPolislerin alkollü sürücüyle imtihanı! 'Seninle işim yok benim, kralı, hakimi, savcısı gelsin' - Gündem"Kralı, hakimi, savcısı gelsin"Sis engeli kalktı: Çanakkale'de feribot seferleri normale döndü - GündemÇanakkale'de feribot seferleri normale döndü
    Sonraki Haber Yükleniyor...