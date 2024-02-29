Kandilli ilk verileri paylaştı: Afyonkarahisar'da korkutan deprem

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Şubat 2024 16:00 - Güncelleme: 29 Şubat 2024 16:05 - Güncelleme:

Kandilli, Afyonkarahisar, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Afyonkarahisar'da saat 15.42'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Dinar olan depremin derinliği ise 6.5 kilometre.