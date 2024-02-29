Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de saat 22.27'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar hazırlanıyor....
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de saat 22.27'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar hazırlanıyor....
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