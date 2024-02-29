Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Gündem > Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

    Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akdeniz&#039;de 3.6 büyüklüğünde deprem
    Akdeniz, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Akdeniz'de saat 22.27'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Ayrıntılar hazırlanıyor....

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Mart soğukları geliyor... Meteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu: Kar kapıda! - GündemMeteoroloji uzmanı tarih verip duyurdu: Kar kapıda!Manisa'da deprem! İşte Kandilli'den ilk veriler - GündemManisa'da deprem! İşte Kandilli'den ilk verilerSinan Akçıl'dan Murat Kurum’a seçim şarkısı: Aşkımız Eser Olur - GündemSinan Akçıl'dan Murat Kurum’a seçim şarkısı: Aşkımız Eser OlurCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın programına Süleyman Soylu da katıldı - GündemErdoğan'ın Aydın mitinginde sürpriz misafirKandilli ilk verileri paylaştı: Afyonkarahisar'da korkutan deprem - GündemAfyonkarahisar'da korkutan deprem6 kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışan fenomen yakalandı - Gündem6 kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışan fenomen yakalandıCumhurbaşkanlığından Bushnell paylaşımları hakkında açıklama: Propaganda hesaplarının yalanı çıktı! - GündemCumhurbaşkanlığından Bushnell paylaşımı hakkında açıklama
    Sonraki Haber Yükleniyor...