Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene Abdullah Gül ile birçok siyaset ve iş dünyasının tanınmış simaları katıldı. Ayrıca Manisa'daki Vestel City'de yüzlerce işçi Zorlu için gıyabi cenaze namazı kıldı.

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Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede 2 Kasım'da 82 yaşında hayatını kaybeden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun cenaze töreni, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlendi.

ABDULLAH GÜL DE KATILDI

Cenaze törenine 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve aile yakınları katıldı. Zorlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada, Zorlu'nun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edilmişti.

Ahmet Nazif Zorlu defnedildi: Cenazeye Abdullah Gül de katıldı, yüzlerce Vestel işçisi saf tuttu

MANİSA'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

Zorlu'nun İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılamayan çalışanlar ve iş ortakları, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) bir araya gelerek Zorlu'yu dualarla andı. Vestel City'de öğle namazının ardından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Anma programında Vestel CEO'su Gökhan Sığın ile MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait C. Türek konuşma yaptı. Vestel CEO'su Gökhan Sığın ve MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait C. Türek, konuşmalarında Ahmet Nazif Zorlu'nun Manisa'ya, Vestel'e ve Türkiye sanayisine sağladığı katkılara değinerek, Zorlu'nun vefatından duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Ahmet Nazif Zorlu defnedildi: Cenazeye Abdullah Gül de katıldı, yüzlerce Vestel işçisi saf tuttu

Konuşmaların ardından Ahmet Nazif Zorlu için gıyabi cenaze namazı kılındı ve dua edildi. Programa katılan yüzlerce Vestel çalışanı Zorlu'yu dualarla andı.

Cenaze namazına; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Muradiye Organize Sanayi Bölgesi (MUOSB) Başkanı Osman Kıvırcık, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce işçi katıldı.

Ahmet Nazif Zorlu defnedildi: Cenazeye Abdullah Gül de katıldı, yüzlerce Vestel işçisi saf tuttu

AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?

Denizli'de 1944 yılında doğan Ahmet Nazif Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda babasının mesleği olan tekstil işiyle başladı.

İş hayatının ilk yıllarında Trabzon'da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970'te şirketin merkezini İstanbul'a taşıyarak Zorlu Holding'in temellerini attı.

İlk üretim şirketi Korteks'i 1976 yılında kuran Zorlu, 1990'da tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994'te Vestel'i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Nazif Zorlu, yeni iş alanlarının da yolunu açtı.

Ahmet Nazif Zorlu defnedildi: Cenazeye Abdullah Gül de katıldı, yüzlerce Vestel işçisi saf tuttu

Zorlu'nun tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği, beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma ve e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti.

Ahmet Nazif Zorlu, Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkette yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili olarak görev yapıyordu.

Sivil toplum kuruluşlarıyla da yakından ilgilenen Ahmet Zorlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) üyesiydi.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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