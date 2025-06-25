Minguzzi'nin ailesini tehdit etmişlerdi: 1 kişiye beraat

Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit eden 2 sanık için tahliye talep edildi. Mahkeme, 1 sanığın tahliyesine, 1 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Kadıköy'de Salı pazarında 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi tanımadığı iki kişi tarafından öldürülmüştü. Cinayet infiale neden olurken Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderilmişti.

Söz konusu davada Cumhuriyet Savcısı, 2 sanığın tahliyesini talep etti.

BİR KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme, 1 sanığın tahliyesine, 1 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik sosyal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan çocuk yaştaki 5 kişi tutuklanmıştı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Minguzzi’nin ölümünün ardından yakınlarına yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ve aile bireylerini baskı altına almaya çalıştığı belirlenen 2 kişi hakkında 'Birden fazla kişiyle tehdit', 'Suçu ve suçluyu övmek' ve 'Hakaret' suçlarıyla ilgili iddianame düzenlendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve kabul edilen iddianamede B.A.’nın 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar 'Suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ç.D. hakkında ise 'Hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'Birden fazla kişiyle birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.