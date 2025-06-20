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Ahmet Minguzzi davasında 3'üncü duruşma! "Sokakta katil istemiyoruz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'yi sarsan olayda; İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi (15), Kadıköy'de alışveriş için gittiği bit pazarında 24 Ocak'ta bıçaklanmış, 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanık, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı.

Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ahmet Minguzzi davasında 3'üncü duruşma!

MİNGUZZİ'NİN AİLESİ DURUŞMADA

Kartal'daki Anadolu 2'inci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu suça sürüklenen çocuklar U.B. ve B.B. katıldı. Minguzzi'nin ailesi ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

GİZLİLİK KARARI

Kapalılık ve gizlilik kararı bulunduğundan izleyiciler ve basın mensupları salona alınmadı. Duruşmaya; AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, CHP Genel Başkan Yardımcısı 14. Dönem Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.

Ahmet Minguzzi davasında 3'üncü duruşma!

ELLERİNDE MİNGUZZİ'NİN FOTOĞRAFLARIYLA ADLİYEYE GELDİLER 

Aileye destek olmak için adliyeye gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Mattia Ahmet'in fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyarak, "Sokakta katil istemiyoruz" sloganları attı.

Ahmet Minguzzi davasında 3'üncü duruşma!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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