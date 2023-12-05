AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan, Mansur Yavaş'ı eleştirdi: Belediyeyi SGK ve vergi borcuna sokmuş, hiçbiri ödenemiyor!

5 Aralık 2023 14:10 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 14:11

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, 31 Mart 2024'te gerçekleşecek yerel seçimde bir kez daha aday olmak için başvuru yaptı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıllık yönetim dönemini eleştirdi. Özcan, belediye iştiraki şirketleri yüksek oranda SGK ve vergi borcuna soktuğunu söylediği Yavaş'ın yeniden aday olmaması gerektiğini savundu.

Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılıhak Sayıştay raporlarına göre, Yavaş'ın, ABB'ye ait hemen hemen bütün şirketleri yüksek oranda SGK ve vergi borcuna soktuğunu ileri sürdü.

Raporda, ASKİ, BELKA, BELPA, BUGSAŞ, PORTAŞ gibi belediye iştiraki şirketlerin yüksek miktarda vergi ve SGK borcu bulunduğunun tespit edildiğini aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Sayıştay raporları, ABB iştiraki tüm şirketlerin SGK ve vergi borçlarını bile ödeyemediğini ortaya çıkardı. Raporları incelemeye devam ettiğimizde BUGSAŞ'ın borcu yüzünden batağa sürüklendiğini belirlemiştik. Ayrıca BUGSAŞ'ta da kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığını gördük. PORTAŞ'ın da mali kayıtlarının incelendiği Sayıştay raporlarında, şirketin, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği ortaya çıkmış ve şirketin zarara sokulduğu anlaşılmıştır."

"KENDİ BORÇLARINI BİLE ÖDEYEMEZ HALDE"

Yavaş'ın, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi "EYT sorununu ben çözeceğim" vaadinde bulunduğunu anımsatan Özcan, "Yavaş'ın yönettiği şirketler, bırakın EYT'lilerin haklarını ödemeyi, kendi borçlarını bile ödeyemez halde" iddiasında bulundu.

Özcan, Yavaş'ın yeniden Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olmaması gerektiğini söyledi.