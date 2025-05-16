AK Parti, ‘İnsan Hakları Stratejisi’ni belirliyor! 81 il teşkilatı Kızılcahamam’da kampa giriyor

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, 81 il teşkilatı ile Kızılcahamam’da kampa giriyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın, "Teşkilatımızın insan hakları konusunda bilgi düzeyini artıracağız" açıklamasını yaptı.

Emrah Özcan ANKARA-AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı bugün Kızılcahamam’da 81 il teşkilatı ile kampa giriyor. AK Parti’nin insan haklarına dair yaklaşımının, ilke ve perspektiflerinin, teşkilat mensuplarına aktarılacağı kampta insan hakları başkanlarının görüş, öneri ve ihtiyaçları tespit edilerek kurumsal hafızaya kazandırılacak.

Konu hakkında gazetemize bilgi veren AK Parti İnsan Hakları Başkanı Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın şunları söyledi:

ATÖLYE ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

"Teşkilatımızın insan hakları konusunda bilgi düzeylerini artırmak ve güncel gelişmelere dair bilinçlerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kampta yapacağımız atölye çalışmalarıyla farklı kademelerde görev yapan başkanlar arasında tanışma, kaynaşma ve tecrübe paylaşımına imkân da sağlayacağız. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Genel Başkan Vekilimiz Efkan Ala’nın da katılacağı kampta insan hakları alanında yürütülen çalışmalar ve hedefler konuşulacak. Türkiye’nin insan hakları stratejisinin ne olması gerektiği ile ilgili atölye çalışmaları gerçekleştireceğiz.

DİJİTAL DÜNYA, YAPAY ZEKÂ, ÖZGÜRLÜKLER, MAHREMİYET…

Özellikle yeni dönemde insan haklarını ilgilendiren temel meseleler, dijital dünyanın insan haklarına olan etkisi, yapay zekânın gelişmesi ve insanla ilişkisi, dijital ortamlarda ortaya çıkan adaletsizlikler, eşitsizlikler, özgürlüklerimiz, mahremiyetlerimiz gibi meseleleri ele alacağız. Bunun dışında gündelik siyaseti ilgilendiren ekonominin insan hayatına yansıması, sağlık ile ilgili meseleler, yargı süreçleri ile ilgili konular, işsizlik vs. gibi başlıklarımız da ana gündemimiz olacak. Vatandaştan gelen istek, öneri ve şikayetler masaya yatırılacak.

GAZZE VE SURİYE DE GÜNMEDE GELECEK

Uluslararası meseleler ile Terörsüz Türkiye süreci de kampta önemli bir yer tutacak. Gazze ile ilgili başlı başına ayrı bir sunumumuz olacak. Suriye meselesi ve göçmenler ile ilgili kapsamlı bir sunumumuz gerçekleşecek. Çözüm önerilerimizi kendi aramızda tartışarak her konuyu ayrıntılarıyla ele alacağız. Terörsüz Türkiye süreci bizim için önemli. Bugün Türkiye, Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın çözülmesinde, Suriye meselesinde, Somali-Etiyopya sorununda ana aktörlerinden bir tanesi. Balkanlarda, Gazze'deki savaşta, Karabağ meselesinde, ana aktörlerinden bir tanesi. Türkiye etrafındaki çatışmaları çözümleyen, çatışmaların çözümlenmesine pozitif katkı sunan bir ülke. Artık Türkiye dibinde bir terör örgütüyle uğraşmak mecburiyetinde kalan bir Türkiye olmamalı. Bunu bitirmeyiz. O yüzden de bizim adımıza elimizden geleni yapacağız.

Yaklaşık 250 teşkilat mensubunun katılımın beklendiği kampta, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş “Sağlık ve İnsan Hakları Normları ve Standartları”, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız “Yargı Reformunun Bir Parçası: İnsan Hakları Eylem Planı”, MKYK Üyesi Harun Çelik, “Filistin’de İnsan Hakları İhlalleri”, MKYK Üyesi Arzu Silin Günaydın ise “İnsan Hakları Başkanlığı’nın Çalışmaları” hakkında sunum gerçekleştirecek."