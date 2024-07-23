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AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı
Ak Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Mkyk, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK partinin genel merkezinde başladı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.15’te başladı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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