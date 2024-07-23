AK Parti MKYK Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MKYK partinin genel merkezinde başladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde saat 15.15’te başladı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi