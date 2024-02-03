Cumhur İttifakı'nın Trabzon ilçe belediye başkan adayları açıklandı! İşte tam liste

Trabzon'da Cumhur İttifakı Aday Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Programa telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi dileklerini iletirken; 18 ilçenin 5'i MHP'ye bırakıldı.

Cumhur İttifakı'nın Trabzon ilçe adayları ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tanıtım törenine telefon bağlantısıyla katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CANLI BAĞLANTI İLE KATILDI

Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen törene, Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın telefonundan katılan Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, İstanbul'dan sizlere en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Aday tanıtım toplantısının çok çok güçlü geçtiğinin haberlerini aldım ve inanıyorum ki 31 Mart gecesi Trabzon çok daha farklı bir şahlanışla yoluna devam edecektir." dedi.

Erdoğan, "Bunun için gerek ana kademe, gerek kadın kolları, gerek gençlik kollarının şu kalan 53 günde çok çok iyi çalışacağından eminim. Buna hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam." ifadesini kullandı.

İSİM İSİM TAM LİSTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partililere seslenmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti Trabzon İlçe Belediye Başkan adayları şu isimlerden oluştu:

“Ortahisar: Ergin Aydın,

Vakfıkebir: Muhammet Balta,

Tonya: Osman Beşel,

Akçaabat: Osman Nuri Ekim,

Araklı: Hüseyin Avni Çebi,

Arsin: İbrahim Küçük,

Çaykara: Hanefi Tok,

Dernekpazarı: Mehmet Aşık,

Düzköy: Selim Çelenk,

Hayrat: Mehmet Nuhoğlu,

Köprübaşı: Ali Aydın,

Maçka: Koray Koçhan,

Of: Salim Salih Sarıalioğlu,

Sürmene: Hüseyin Azizoğlu,

Yomra: Abdulkadir Özdemir.

Şalpazarı: Refik Kurukız (MHP)

Çarşıbaşı: Ahmet Keleş (MHP)

Beşikdüzü: Barış Öztürk (MHP)