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AK Parti'den BM'ye 81. yıl mesajı: 'Daha adil bir dünya mümkün'

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AK Parti'den BM'ye 81. yıl mesajı: 'Daha adil bir dünya mümkün'
Başlık ResmiAK Parti'den BM'ye 81. yıl mesajı: 'Daha adil bir dünya mümkün'

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya üzerinden 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü’nü ve BM Teşkilatı’nın kuruluşunun 81’inci yıl dönümünü kutladı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya Beşten Büyüktür” ve “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” vizyonu doğrultusunda mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü ve BM Teşkilatı’nın kuruluşunun 81’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"

Dünyada yaşanan krizlerin daha adil bir uluslararası düzene duyulan ihtiyacı artırdığına dikkati çeken Çelik, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Dünya Beşten Büyüktür” ve “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” vizyonunu hatırlattı.

Çelik, uluslararası hukukun üstün tutulduğu, çifte standartların sona erdiği ve mazlumların sesinin duyulduğu bir küresel düzen için kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

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