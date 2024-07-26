Ege'de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ilk verileri açıkladı

Ege'de peş peşe depremler meydana gelmeye devam ediyor. Girit Adası açıkları bu kez 4.5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli'den ilk veriler geldi.

Ege beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan üst üste depremler korkutuyor. 4.6 ve 4.1 gibi şiddetli artçılarla sallanan Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında büyük bir deprem daha meydana geldi.

EGE'DE DEPREM KORKUTTU Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre Girit Adası açıklarında saat 19:02 sıralarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8.87 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesi başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Kandilliye göre deprem yerin 4.2 derinliğinde yaşandı. MUĞLA AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE DEPREM

4.5'lik depremin ardından Muğla açıklarında peş peşe depremler yaşandı. AFAD verilerine göre 2.7'lik ve 3.8'lik 2 deprem daha meydana geldi.