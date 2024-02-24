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    • Haberler > Gündem > Akdeniz sahillerinde kırmızı alarm! Yüzlerce var, öldükten sonra da zehirliyor

    Akdeniz sahillerinde kırmızı alarm! Yüzlerce var, öldükten sonra da zehirliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Akdeniz sahillerinde kırmızı alarm! Yüzlerce var, öldükten sonra da zehirliyor
    Akdeniz, Deniz Anası, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Açık denizde balıkçıların kabusu olan deniz anaları bu sefer Akdeniz sahillerine akın etti. Öldükten sonra bile zehirlediği belirtilen deniz anaları vatandaşları tedirgin ediyor.

    Balıkçıların kabusu haline gelen, sahillere de ölü olarak vuran denizanaları alarma neden oldu. Son birkaç gündür Mersin’in gözde turizm noktalarının başında gelen Erdemli Kızkalesi ve Silifke’nin Kum Mahallesi sahilinde ölü olarak kıyıya vuran yüzlerce denizanası, görenleri tedirgin ediyor. 

    ÖLDÜKTEN SONRA DA ZEHİRLİYOR

    Ölü denizanaları, zehirli özelliklerini bir süre daha muhafaza ettikleri için tehlike oluşturuyor. Neredeyse adım başı deniz anasına rastlanan Silifke sahilindeki vatandaşlar durumdan oldukça rahatsız.

    Geçen sene daha büyük deniz anası geldiğini belirten Kadir Kara, “Canlı mı cansız mı bilmiyoruz. Şimdi yığınla görüyoruz. Büyük dalgalarla daha büyükleri de geliyor” dedi.

    20'ye yakın deniz anası gördüğünü belirten Metin Turgut ise “Bu sahile ilk defa geldim. 20'ye yakın deniz anası gördüm. Bu sene daha çok görüldü” diye konuştu.

    Ahmet Sarı adlı vatandaş da şimdiki deniz analarının daha küçük olduğunu, metre kareye 3-5 tane tepsi kadar büyüklükte deniz anası olduğunu belirtti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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