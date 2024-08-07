Akdeniz'de 5.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de Girit açıklarında büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde peş peşe üç depremle sallanan Adana'nın ardından bir deprem haberi de Akdeniz'den geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında önce saat 11.21'de büyüklüğü 4.3 ardından saat 11.23'te 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5.5 km olarak ölçüldü.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 4.9 derinliğini 6.47 olarak kaydetti.

Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) de depremin büyüklüğünü 4.8 olarak kaydetti.