Akdeniz'de gece yarısı korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

Akdeniz'den korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün Muğla merkezli 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu gece bir sarsıntı daha oldu. AFAD ilk verilerini duyurdu, işte son gelişmeler...

Muğla'da dün sabah saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Marmaris, Dalaman ve birçok yerden hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bölge halkı aynı korkuyu bir kez daha yaşadı. Son deprem gece yarısı oldu. AFAD ilk verileri duyurdu, işte son gelişmeler...

AKDENİZ 3,5 İLE SALLANDI

AFAD verilerine göre Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.40'da meydana gelen depremin derinliği 53 kilometre olarak ölçüldü. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat Kızının ses kayıtlarına ulaşan acılı baba 6 şubatı tekrardan yaşadı 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinde en ağır yıkımı yaşayan Hatay'da, kızının enkaz altından gönderdiği 'Galiba ben de öleceğim' mesajıyla yıkılan baba, ortaya çıkan yeni mesajlarla bir kez daha yıkıldı. Aynı telefonda aylar sonra 13 tane ses kaydı bulmasıyla 6 Şubat'ı yeniden yaşadığını söyleyen acılı baba, "3 tanesini dinledikten sonra 2 gün hastanede kaldım" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.