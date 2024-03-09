Akdeniz'de gece yarısı korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Akdeniz'den korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün Muğla merkezli 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından bu gece bir sarsıntı daha oldu. AFAD ilk verilerini duyurdu, işte son gelişmeler...
Muğla'da dün sabah saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Marmaris, Dalaman ve birçok yerden hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Bölge halkı aynı korkuyu bir kez daha yaşadı. Son deprem gece yarısı oldu. AFAD ilk verileri duyurdu, işte son gelişmeler...
AKDENİZ 3,5 İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre Akdeniz'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 4.40'da meydana gelen depremin derinliği 53 kilometre olarak ölçüldü. Şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
BU VİDEO DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Kaynak: Türkiye Gazetesi