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Akdeniz'de korkutan deprem! En son 4.8 büyüklüğünde depremle sallanmıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Akdeniz&#039;de korkutan deprem! En son 4.8 büyüklüğünde depremle sallanmıştı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kandilli Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün 4.8 büyüklüğünde depremle sallanan Akdeniz bölgesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarı korkuttu.

Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi bölgede 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Bölgede en son dün 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Kaş açıklarında 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 13.4 km altında gerçekleşen deprem korkuttu.

Google tarafından deprem bildirimi alan vatandaşlar panik yaşadı.

AFAD GÖRE DEPREM 2.6

AFAD ise depremin büyüklüğünü 2.6 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre deprem Muğla Marmaris açıklarında 6.78 km derinlikte gerçekleşti.
Akdeniz'de korkutan deprem! En son 4.8 büyüklüğünde depremle sallanmıştı - 1. Resim
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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