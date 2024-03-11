Akdeniz'de korkutan deprem! En son 4.8 büyüklüğünde depremle sallanmıştı

Kandilli Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün 4.8 büyüklüğünde depremle sallanan Akdeniz bölgesinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem anında vatandaşların cep telefonlarına gönderilen uyarı korkuttu.

Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Kandili Rasathanesi bölgede 3.0 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Bölgede en son dün 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.