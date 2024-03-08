Akıllı mühimmat DROKET vitrine çıktı! İlk atış testi gerçekleştirildi

Dronlarda kullanılmak üzere geliştirilen akıllı mühimmat çözümü DROKET'in ilk atışı gerçekleştirildi. Patlayıcı miktarı ve boyutu kullanıcı talepleri doğrultusunda artırılan DROKET için yurt dışından gelen talepler doğrultusunda farklı ülkelerde de testler yapılması planlanıyor.

Son yıllarda yerli ve milli atılımlarla dünyada adından söz ettiren Türk savunma sanayisinde bir ilk daha yaşandı. Dronlarda kullanılmak üzere geliştirilen akıllı mühimmat çözümü DROKET'in ilk atış testi gerçekleştirildi.

Kamikaze dronlara ve dronlardan serbest düşüm yöntemiyle atılan havan mermilerine alternatif olarak geliştirilen DROKET, ismini dron ve roketlerin yeteneklerini birleştiriyor olmasından aldı. Sapmaz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sapmaz, DROKET'in duyulmasıyla beklentilerinin de üzerinde bir talep ve ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

600 GRAM TAŞIYACAK HALE GETİRİLDİ

Bazı devlet yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ilk prototiplerinde birtakım değişiklikler istendiğini ifade eden Sapmaz, DROKET üzerindeki mühimmatın yüzde 50 artırılmasıyla 400 gramlık patlayıcı taşıyan bu sistemi 600 gram taşıyabilecek hale getirdiklerini belirtti. Sapmaz, DROKET'in 1 kilogramlık patlayıcıyı da rahatlıkla taşıyabileceğini bildirdi.

Yükün artmasıyla DROKET'in boyunun yaklaşık 10 santim uzadığını anlatan Sapmaz, kuyruk ve kanatçık kısmında aerodinamik hesaplamalar neticesinde değişimler gerçekleştirdiklerini ve ilk atış testini yaptıklarını söyledi.

YETENEKLERİNİ SAHADA GÖSTERECEK

İlginin farklı ülkelerdeki askeri yetkililerden geldiğini, Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan ilgi ve talebin daha da büyüdüğünü vurgulayan Sapmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Her yaptığımız testle heyecanımız da ürüne olan inancımız da artıyor. İlk testte 100 metreden fırlatmayla testimizi yaptık. Ürünümüzün arkasında bir itki sistemi var. Bu sistemi tetikleyen ve tetikleme öncesinde sistemin orada sabit kalmasını sağlayan fırlatıcının da tüm tasarımı bize ait. O tasarımı iyi bir seviyeye getirdik. Onun başarılı çalışması ürün için olmazsa olmazdı. Artık o çok güzel çalışıyor.

İlk testimizi 100 metreden yaptık ve manuel olarak elle kontrol ettik. O kontrol etme anında nasıl bir davranış sergilediğini ilk defa hissettik. Vermiş olduğumuz komutlara karşı gördüğümüz tepki gayet güzeldi. 100 metreden 4 saniyede hedefe ulaştı. Yaklaşık 90 kilometre/saat hızı yakaladı. 1 kilometreye kadar farklı yüksekliklerden hem manuel hem de otonom testler yapacağız."

Görüntü işleme algoritmasını da çok daha detaylı hale getirdikleri bilgisini veren Sapmaz, laboratuvar ortamında farklı cisimleri seçip hedeften kaçırıp sonra tekrar odakladıklarında algoritmanın nasıl çalıştığını gözlemlediklerini, gece görüş kamerası ekleyerek ürünü loş ışıkta görüntü alabilecek hale getirdiklerini ifade etti.

Serdar Sapmaz geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayarak, bundan sonra gelen taleplerin karşılanabildiğini sahada gösterecekleri bir çalışma süreci yürüteceklerini söyledi.