Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Bu milletin kalkınması ve refaha ulaşması yolundaki en önemli kara deliklerinden biri olan terörle ilgili konular artık inşallah gündemimizden kalkmaktadır" dedi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Ülkemizin güçlü varlığını her gün tuğla tuğla inşa ediyor, geleceğin büyük Türkiye'sini insan odaklı değerlerle insanı yaşat ki devlet yaşasın düstürüyle nakış nakış işliyoruz. Buradan aziz vatandaşlarımıza hizmet verecek bu adalet binamız modern, nitelikli ve her yönüyle insan onuruna saygılı bir yerleşik olarak açılması bunun bir ispatıdır.

Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile önümüze koyduğunuz hedefler doğrultusunda bakanlık olarak sorumluluk alanında biz de adaletin yüzyılı hedefini kararlılıkla gerçekleştirmeyi kendimize görev biliyoruz.

Akın Gürlek'ten dikkat çeken mesaj: Terör inşallah gündemimizden kalkacak

"KAF DAĞI'NIN ZİRVESİNDEN SİYASET YAPANLARI İNDİRDİK"

Bu misyon ile 81 vilayetimizde ve tüm merkezlerde adalet anlayışını modern ve milletimizin hak ettiği hizmet anlayışına göre şekillendirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım gelecek nesillerin tarihin doğru yerinde duran bu kutlu kadroları en iyi dileklerle anacağından hiçbir kuşkumuz yok. Bizler milletimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmetlerimizi sırasıyla yapıyor, başkaları gibi dedikodu, bozgunculuk, hizipçilik, iftira ve mesnetsizlik boş laflarla bu aziz milleti meşgul etmiyoruz. Her zaman ifade ettiğiniz gibi biz Kaf Dağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız. Oradan da kimse bizi kopartamaz. Oradan da kimse bizi kopartamaz.

Sayın Cumhurbaşkanım vatandaşlarımıza hak arayışlarında sunduğunuz hizmetin kalitesini en üst düzeye çıkardığınız gibi aynı zamanda yargı camiamızın çalışma şartlarını da daha verimli hale getirmiş oluyoruz.

Yeni adliye binamızın teknik detaylarına Sayın Başsavcımız değindi. İstanbul özelinde birçok gerekli yapıyı hizmete alma, projelendirme ve ihtiyaç duyulan altyapıyı tamamlama noktasında talimatlarınız gereği tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanım, sizin İstanbul sevdanızı, millet sevginizi çok yakından biliyoruz. Sizin ifade ettiğiniz gibi mücadeleyi, sabrı, dirayeti bu şehrin sokaklarında öğrendik. Büyük düşünmeyi geleceğe dair iddialı hedefler belirleyip o hedeflere ulaşmak için koşmayı aynı şekilde bize İstanbul öğretti.

Bayraktarlığını yaptığınız iktidarımız döneminde aziz İstanbul'a 26 adet yatırım projesi kazandırılmıştır. 2027 yılı sonuna kadar toplam 15 projenin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Bu projelerin 5'inin yatırım planı onaylanmıştır.

Geçmişte milletimizin adalet arayışındaki mağduriyetleri ülkemizin en önemli sorunlarının başında geliyordu. Yargının kronik hastalıklarI arasında uzun süren davalar ve neticelenmeyen dosyalar vardı.

"TERÖR İNŞALLAH GÜNDEMİMİZDEN KALKACAK"

Allah'ın izniyle bu millet artık kardeşliğin ve birlikteliğin tadını iliklerine kadar hissetti. Sizin önderliğinize sağladığımız devlet ve millet mutabakatıyla yürüdüğümüz bu yolda asla kimse bizlere bir daha geri adım attıramaz. Bu coğrafyanın mayasında kardeşlik, hoşgörü ve milli birlik olma ihtiyacı vardır. Bu milletin kalkınması ve refaha ulaşması yolunda en önemli kara deliklerinden biri olan terörle ilgili konular artık inşallah gündemimizden kalkmaktadır.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: HABER MERKEZİ

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