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Aksaray-Nevşehir karayolunda kaza! Çok sayıda yaralı var

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Aksaray-Nevşehir karayolu Alayhan mevkii Aksaray istikametine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray’a Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Aksaray'da turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Adem Cengiz (65) idaresindeki 34 KAU 161 plakalı tur midibüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada midibüsteki 14 kişi yaralandı.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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