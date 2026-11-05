Aksaray-Nevşehir karayolunda kaza! Çok sayıda yaralı var
Aksaray-Nevşehir karayolu Alayhan mevkii Aksaray istikametine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray’a Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Aksaray'da turistleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Adem Cengiz (65) idaresindeki 34 KAU 161 plakalı tur midibüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolu Alayhan mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR
Kazada midibüsteki 14 kişi yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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