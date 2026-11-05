Köstebeklere operasyon! Casus Serkan Çiçek'in bilgi ağı deşifre edildi

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl düzenlediği ortak operasyonda yakalanan İsrail casusu Serkan Çiçek soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çiçek'e bilgi sağlayan casusluk ağına ilişkin düzenlenen ikinci dalga operasyonda, köstebekler deşifre edildi. Elde edilen deliller ve alınan ifadeler çerçevesinde teşkilat içindeki şüpheli isimler tek tek ayıklandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında MİT, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonunda İsrail gizli servisine çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alınmıştı.

MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek’in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Çiçek, Rasheed’in İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

Serkan Çiçek

İKİNCİ DALGA OPERASYON

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Çiçek'e bilgi sağlayan çevresini mercek altına aldı.

Elde edilen mesajlar, ses kayıtlar, HTS bilgileri gibi birçok kanıt üzerine 2. dalga bir operasyon düzenledi. Çiçek'in gizli bilgisayar sistemlerine nasıl sorgulama yaptırabildiği ortaya çıkartıldı. Terör polisi, teşkilat içinde çürük elmaları bir bir tespit ederek yakaladı.

Serkan Çiçek

11 POLİS BİLGİ AĞINDA TESPİT EDİLDİ

İncelemelere, telefon kayıtlarına ve alınan ifadelere göre Serkan Çiçek; izinsiz bilgi toplamak, gizli bilgilere bakmak ve insanları gizlice takip ettirmek için 11 polisle doğrudan ya da dolaylı olarak iletişim kurdu. Bu kişilerden birinin başkomiser 2'sinin eski polis 9'ununsa aktif görevde olduğu öğrenildi. Çiçek'e 2023 ve 2024 yıllarında destek verdiği öğrenilen şüpheliler yakalanarak sorgulandı.

Serkan Çiçek

PERSONEL MESLEKTAŞININ SİSTEMİNİ GİZLİCE VE YETKİSİZ KULLANDI

Yakalanan Osman K., sorgu sistemi için yetkisiz olması sebebiyle arkadaşının bilgisayarı açık bırakıp gittiğini görünce bu durumdan yararlandığını anlattı:

"Dün öylesine geldi, bilgisayarı açıktı... Bir kalkıp tuvalete gitti, ben de öyle yakaladım" diyerek sorgu yaptığını mesajlar ortaya çıktı. Mehmet Nurullah Y. ise arkadaşı Yunus T.'nin otel kayıtlarına bakma yetkisini ondan gizlice alarak bilgileri Serkan Çiçek'e verdi.

Köstebeklere operasyon! Casus Serkan Çiçekin bilgi ağı deşifre edildi

HEDEF İSİMLER NETLEŞTİ

Bu gizli ağın takip ettiği ve bilgilerini sorguladığı kişilerin isimleri de ortaya çıktı. İsrail gizli polisinden Faysal Al-Rashid'in talimatıyla, İsrail'in politikalarına karşı olan Filistin asıllı Türk vatandaşı A.A. adım adım takip edildi ve evinin etrafında keşif yapıldı.

Köstebeklere operasyon! Casus Serkan Çiçekin bilgi ağı deşifre edildi

ÇAKARLI ARAÇ VE SAHTE İSİM KULLANDI

Serkan Çiçek'in devlet dairelerine kırmızı, çakar lambası olan Golf marka arabayla geldiği, belinde tabanca taşıdığı ve çalışanlara kendisini Serkan İpek sahte ismiyle gizli ajan olarak tanıttığı belirlendi. Bir komiserin, polis memuruna Çiçek'in sorguları için "Sen bak, bir şey olmaz, ben sana emrediyorum, sorun yaşamazsın" diyerek gizlice bilgi baktırdığı ifade edildi.

Köstebeklere operasyon! Casus Serkan Çiçekin bilgi ağı deşifre edildi

Seda H.E. isimli memur, 1 yıllık eşi M.O.'nun kendisini Çiçek ile tanıştırdığını ve "Bir sıkıntın olursa Seda çözer" diyerek telefon numaralarını sorgulattığını söyledi. Şahin K.'nınsa Çiçek'in kendisine "Bir su şirketine ortak buldum, adam güvenilir mi bak bakalım" demesi üzerine, mesai saatleri dışında bir kişiyi gizlice takip ettiğini itiraf etti.

Köstebeklere operasyon! Casus Serkan Çiçekin bilgi ağı deşifre edildi

VAATLER İLE POLİSLERİ KANDIRDI

Polis memurlarının Serkan Çiçek'e borç vermesi ve kendi adlarına büyük miktarlarda banka kredisi çekmesi, Çiçek'in kendisini zengin göstermesine ve yüksek para kazanma vaatlerine dayanıyordu.

Köstebeklere operasyon! Casus Serkan Çiçekin bilgi ağı deşifre edildi

Kendisini "Nova Gıda" ve "Waternet" şirketlerinin zengin sahibi gibi tanıtan Çiçek, önce memurlardan küçük paralar borç alıp bunları kısa sürede kâr ekleyerek geri ödedi. Böylece oltalama yöntemiyle onların güvenini kazandı. Ardından su arıtma cihazı kiralama ve gıda satışı işi kurma vaadiyle memurları kandırıp adlarına 1,2 milyon ile 3 milyon TL arasında banka kredisi çektirdi.

Çiçek, kredi taksitlerini ödeyeceğini söyleyip kendi iş yerindeki POS cihazından borç erteleme taktikleriyle memurları kendisine bağımlı hale getirdi. Ancak bir süre sonra ödemeleri aniden keserek bütün borç yükünü memurların üzerine bıraktı. Bu parasal yıkım memurların hem sağlıklarını hem de maddi durumlarını bozdu.

Köstebeklere operasyon! Casus Serkan Çiçekin bilgi ağı deşifre edildi

Mehmet Nurullah Y. 1,2 milyon TL'den fazla borç yüzünden arabasını ve eşinin altınlarını satmak zorunda kaldı. Yaşadığı büyük stres yüzünden kalp krizi geçirdi ve kalbine 2 tane stent takıldı. Engin E. yaklaşık 2 milyon TL borcu ödemek için eşinin altınlarını satıp birikim hesabını bozdu. 500 bin TL borca giren ve maaşına el konulan Şahin K. ise kaptırdığı parasını kurtarma umuduyla iş saatleri dışında bir kuyumcuyu gün boyunca takip etti.

Köstebeklere operasyon! Casus Serkan Çiçekin bilgi ağı deşifre edildi

ÇİÇEK'İN ORTAĞI DA YASADIŞI PANEL SİSTEMLERİ KULLANDI

Çiçek'in çalışma arkadaşı Avukat Tuğrulhan Dip'in de uzun süredir yasadışı bilgi sorgulama sistemlerini kullandığı ve kaçak sorgu sitesine kendi kullanıcı adı ve şifresiyle girdiği belirlendi.

Köstebeklere operasyon! Casus Serkan Çiçekin bilgi ağı deşifre edildi

Çiçek'in ajanlık ve dedektiflik işlerinden kazandığı paraları gizlemek için sadece kendi banka ve kripto para hesaplarını değil kız kardeşi G.Ç., erkek kardeşi M.M.Ç. ve birlikte yaşadığı İ.T.'nin banka hesaplarını kullandığı saptandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala