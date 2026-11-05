İzmir'de Yeni Partili belediyelere Sayıştay takibi: Eğlence mekânlarından vergi toplamamışlar

Sayıştay’ın İzmir ilçe belediyelerine yönelik raporlarında önemli usulsüzlükler tespit edildi. Seferihisar’da 2 bin 763 iş yerinin ruhsatsız olduğu ve pavyon, bar, disko gibi işletmelerden alınan eğlence vergisinin eksik olduğu, Kınık’ta konut projesindeki zararına satışlar nedeniyle 10,2 milyon TL kamu zararı oluştuğu, Bayraklı’da ise gecekondu fonu bütçesinin amacı dışında genel belediye giderlerine aktarıldığı kaydedildi.

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Sayıştay denetim raporlarında İzmir'in Yeni Parti yönetimindeki bazı ilçelerinde dikkat çeken "kamu zararı" uyarıları yer aldı.

Seferihisar Belediyesi ile ilgili Sayıştay raporunda, belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren yüzlerce ruhsatsız iş yeri olduğu belirtildi. Yapılan incelemelerde Seferihisar Vergi Dairesi kayıtlarına göre belediye sınırları içerisinde bulunan 5 bin 193 aktif iş yerinden sadece 2 bin 430'unun ruhsatlı olduğu tespit edildi. Kalan 2 bin 763 iş yerinin ise ruhsatsız faaliyet gösterdiği kaydedildi.

"EĞLENCE VERGİSİ" BEDELLERİ EKSİK

Ayrıca, eğlence hizmeti sunan bar, pavyon, gazino, gece kulübü gibi işletmeler için "Eğlence Vergisi" bedellerinin eksik olduğu ve belediyenin bundan dolayı gelir kaybına uğradığı bilgisi de raporda yer aldı.

30 KONUTTA MİLYONLUK ZARAR

Raporda, Kınık Belediyesine ait "Kınyaybel" adlı inşaat şirketinin yürüttüğü 86 konutluk projedeki mali sorunlar da yer aldı. Projedeki bir konutun arsa payı ve diğer giderlerle birlikte hesaplanan maliyetinin 2 milyon 191 bin 50 TL olduğu, ilk 30 konutun ise 1 milyon 850 bin TL'den satıldığı kaydedildi. Konut başına 341 bin 50 TL, toplamda ise 10 milyon 231 bin 506 TL zarar oluştuğu belirtildi. Denetim sırasında projenin yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğu kaydedildi.

FONU MAKSAT DIŞI KULLANMIŞLAR

Yeni Partili Bayraklı Belediyesinde ise gecekondu fonu kapsamındaki gelirlerin belirlenen amaçlar için kullanılmadığı tespit edildi. Belediyenin, Hazine taşınmazlarının satışından fon hesabına aktarılan bütçeden 2025 yılı içinde 400 bin lirayı kendi cari hesabına aktardığı; bu parayla elektrik faturası, PTT tebligat ücreti ve Taşınmaz Kültür Varlıkları katkı payı gibi genel belediye giderlerini ödediği kaydedildi. Belediyenin bu parayı 27 Şubat 2026 tarihinde fona geri yatırdığını belirtmesine rağmen Sayıştay, geri ödemenin usulsüzlüğü ortadan kaldırmadığına dikkat çekti.

Sayıştay, fon gelirlerinin belirtilen altyapı ve kentsel dönüşüm dışında kesinlikle kullanılmayacağı konusunda uyarıda bulundu.

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