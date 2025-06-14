'Aldım, pişman oldum' diyenlere müjde geldi! Bakanlık düğmeye bastı: 30 günlük geri vites hakkı...

Ticaret Bakanlığı, doğrudan satışta kapsamlı kurallar getiriyor. Düzenlemeyle, tüketicinin 14 günlük cayma hakkı bazı ürünler hariç 30 güne çıktı. Mümkün olmayan vaatlerin yasaklandığı düzenlemede ayrıca şirketlerin satış yetki belgesi alması zorunlu oldu.

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı “Doğrudan Satışlar Hakkında Yönetmelik Taslağı” doğrudan satış şirketlerinin faaliyet kuralları, doğrudan satıcıların sisteme giriş-çıkış koşulları ve tüketici hakları gibi pek çok konuya açıklık getiriliyor.

14 GÜNDEN 30 GÜNE ÇIKTI

Taslağın en dikkat çekici maddelerinden biri, tüketicilere tanınacak 30 günlük cayma hakkı oldu. Halihazırda 14 gün olan bu süre, doğrudan satışlarda 30 güne çıkarılıyor.

TÜKETİCİ GEREKÇESİZ VAZGEÇEBİLİR

Tüketici, bu süre içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden alışverişten vazgeçebilecek. Satıcı, ürün kendisine ulaştıktan sonra 30 gün içinde, yapılan tüm ödemeleri masraf yansıtmaksızın ve tek seferde iade etmekle yükümlü olacak.

TÜKETİCİYİ KANDIRAMAYACAKLAR!

Taslakla birlikte, doğrudan satış sisteminde tüketicileri yanıltan, gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerin verilmesi de yasaklanıyor. Baskı, aldatma veya rahatsızlık gibi yollarla kişilerin sisteme dahil edilmesi engellenecek.

Ayrıca şirketlerin, doğrudan satıcılara sunduğu komisyon ve ödül tutarı, yıllık net satışlarının yüzde 40’ını aşamayacak.

BELGE ŞARTI GELDİ

Yeni düzenlemeye göre, doğrudan satış faaliyeti gösterecek şirketlerin Ticaret Bakanlığı’ndan “satış yetki belgesi” alması zorunlu olacak. Bu belge üç yıl geçerli olacak ve başvurularda tüketicinin sağlığı ve güvenliği gözetilerek ek belgeler istenebilecek.

Doğrudan satıcının sisteme katılabilmesi için 18 yaşını doldurmuş olması gerekecek. Ayrıca satıcı, sisteme hiçbir cezai yükümlülük altına girmeden ayrılabilecek. Sisteme girişin ardından 30 gün içinde ayrılan satıcının elindeki kullanılmamış mallar, şirket tarafından geri alınacak.

CAYMA HAKKI OLMAYAN ÜRÜNLER

Taslakta, cayma hakkının uygulanamayacağı istisnalar da sıralandı. Tüketici özel istek ve kişisel ihtiyaç doğrultusunda hazırlanan ürünlerde, ambalajı açılmış hijyen ürünlerinde ve kurulum/montajı tamamlanmış ürünlerde bu hak kullanılamayacak.

Yönetmelik taslağıyla, doğrudan satış şirketlerine tüketiciyi bilgilendirme yükümlülüğü de getiriliyor. Şirketler; posta, SMS, e-posta ya da internet gibi fiziksel temas içermeyen yollarla cayma hakkı dahil olmak üzere ürün ve hizmetlere dair tüm bilgileri tüketiciye açık ve anlaşılır biçimde iletmek zorunda olacak.

Ticaret Bakanlığı’nın bu düzenleme ile sektörde adil, şeffaf ve güvenilir bir yapının oluşturulmasını hedeflediği belirtiliyor.