Alevlere direnen kahramanlar! Yastıkları toprak, sofraları küller üstünde

Yurdun dört bir yanında çıkan yangın afetine müdahale eden 'orman kahramanları' yaşadıklarını anlattı. Buca'da alevlere müdahale eden işçiler 7 gün boyunca günde 2 saatlik uykuyla çalıştıklarını anlatırken Hatay'daki yangına giden Erzurumlu orman işçilerinin yerlerde yattığı anlar itfaiye tarafından paylaşıldı.

İzmir'in Buca'da 3 Temmuz'da akşam saatlerinde ruhsatsız inşaatta demir kesimi ve kaynak işlemi yapıldığı sırada kıvılcımların otluk alana sıçramasıyla yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve ormanlık alana ulaşan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu. Ekiplerin karadan ve havadan yoğun müdahalesi sonucu yangın önceki gün kontrol altına alınabildi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Büyük bölümü kızılçam ormanı olan yanan alanlar, dronla görüntülendi.

ORMAN İŞÇİLERİ ANLATTI: 7 GÜN 3 SAAT UYKU...

Yozgat'tan gelerek İzmir'deki yangın söndürme çalışmalarına katılan orman işçisi Murat Parlak, 7 gündür kentteki yangınlarda görev aldığını söyledi.

Yangınları söndürebilmek için canla başla mücadele ettiklerini belirten Parlak, "7 gündür burada aktif bir şekilde çalışıyoruz. Günde 2-3 saat arazözün içinde, üstünde, herhangi bir yerinde uyumaya çalışıyoruz. Bu tür zorluklarla ister istemez karşılaşıyoruz ama görevimiz. Kesinlikle şikayet etmiyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

SÖNDÜKTEN SONRA DA İŞ BİTMİYOR

Yozgat'tan gelen orman işçisi Mustafa Ayverdi, bu süreçte arazözlerin adeta evleri olduğunu dile getirdi.

Ayverdi, "Arazöz ormanda evimiz oluyor. Uyumuyoruz, anında müdahale etmek için bekliyoruz. Söndükten sonra tekrar yanmasın diye başında 2-3 gün nöbet tutuyoruz. Tüten olursa tekrar söndürüyoruz. Önceliğimiz vatanımız, ormanlarımız. Ağaçlarımızın, hayvanlarımızın yanmaması için..." ifadelerini kullandı.

"2 GÜNDE YANDI GİTTİ"

Orman işçisi Turan Üçok da yangına ilk müdahale eden ekiplerden olduğunu, alevleri söndürmek için azimle çalıştıklarını kaydetti.

Üçok, "Bizim içimiz yanıyor yanan alanları görünce. Bunlar çok uzun yıllarda yetişmiş ağaçlar. Bir-iki günde yandı gitti. İstiyoruz yanmasın ama vatandaşların dikkatsizliği yüzünden yangınlar çıkıyor" dedi.

AÇLIK, SUSUZLUK, UYKUSUZLUK...

Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Hatay'daki yangınları söndürmek için canla başla çalışan itfaiye erlerinin görüntülerini paylaştı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Hatay'daki yangınları söndürme çalışmalarına destek için 3 araç ve 10 personel bölgeye gönderilmişti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan duygu yüklü paylaşımda, "Ekiplerimiz Hatay orman yangınında canla başla çalışmakta. Rabbim tüm itfaiyecilerimizin yardımcısı olsun. Kimse senin dalgalarla, fırtına ile savaştığına bakmaz. Herkes gemiyi limana getirmeni konuşur. Bugün itfaiyecilerimiz açlık, susuzluk, uykusuzlukla canı pahasına olaylara müdahale ederek kahramanlık sergiliyorlar. Kolay gelsin hepsine" denildi.