Alevlerin arasında 3,5 saat! Tersanedeki büyük yangında amansız mücadele

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Şubat 2024 00:20 - Güncelleme: 11 Şubat 2024 00:39 - Güncelleme:

Antalya, Haber

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Antalya Serbest Bölge'de bulunan bir yat üretim tersanesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun duman ve alevler kısa sürede tüm tersaneyi sardı. İtfaiye ve TOMA'larla müdahale edilen yangın yaklaşık 3,5 saatte kontrol altına alındı, can kaybı ya da yaralanan olmadı.