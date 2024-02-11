Alevlerin arasında 3,5 saat! Tersanedeki büyük yangında amansız mücadele
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya Serbest Bölge'de bulunan bir yat üretim tersanesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yoğun duman ve alevler kısa sürede tüm tersaneyi sardı. İtfaiye ve TOMA'larla müdahale edilen yangın yaklaşık 3,5 saatte kontrol altına alındı, can kaybı ya da yaralanan olmadı.
Korkutan yangın saat 19.15 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge'de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 15 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler, AFAD ekipleri, polis ve TOMA’lar sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler kapalı vaziyetteki tersaneye müdahale etmeye başladı.
DIŞ CEPHE KESİLDİ AMA...
Ekipler ilk olarak dış cepheyi spiral makinesiyle keserek alevlere müdahalede bulunmaya başladı. Polis ekipleri yangın bölgesinde güvenlik şeridi oluşturdu.
Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de bölgeye giderek bilgi aldı.
3,5 SAATTE KONTROL ALTINDA
Yoğun müdahalenin bulunulduğu tersane yangını yaklaşık 3,5 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, X hesabından yangınla ilgili yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
“Serbest Bölge'de bulunan yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangını 15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor. Yangında işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Ekiplerin tersanedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı