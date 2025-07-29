Alevlerin ortasında skandal pazarlık! İnsanlar can, sendika 'zam' derdinde

Türkiye son yılların en büyük yangın afetiyle karşı karşıya kalırken Öz Orman İş Sendikası grev kararı aldı. Gerekçe olarak yüzde 16'lık zammı öne süren sendika başkanı, "Bu yangınların ortasında grev kararı alınır mı?" sorusunu ise kendi sordu kendi cevapladı.

Türkiye dört bir yandan gelen yangın haberleriyle son zamanların en ağır afetini yaşıyor. Karabük, Bursa, Eskişehir gibi çok sayıda ilde eş zamanlı çıkan yangınlara müdahale gece gündüz sürerken Öz Orman İş Sendikası skandal bir karara imza attı.

Sendika Başkanı Settar Aslan, grev kararı aldıklarını duyurdu.

AKLA ZARAR KARAR!

16'lık zammı gerekçe gösteren sendika, 15 gün içinde bir çözüm olduğu takdirde orman yangınlarına rağmen greve gideceklerini belirtti.

KENDİ SORDU, KENDİ CEVAPLADI: YANGININ ORTASINDA GREV OLUR MU?

"Biz, Öz Orman İş Sendikası'nı olarak sürelerimiz tamamlanıyor" diyen Aslan şöyle konuştu: