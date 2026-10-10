Ali Mahir Başarır tazminat ödeyecek! AK Parti Genel Sekreteri İnan açtığı davayı kazandı

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan 110 bin lira manevi tazminat kazandı.

İzmir 13. Asliye Hukuk Mahkemesi, Başarır'ın 12 Ocak'ta yaptığı konuşmada, İnan'a yönelik sözlerine ilişkin açılan manevi tazminat davasını karara bağladı.

Mahkeme, Başarır'ın sarf ettiği sözlerin kişilik haklarına saldırı olduğunu belirterek, 110 bin liralık manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verdi:

"Her ne kadar Yargıtay kararları ve Avrupa İnsan Hakları İçtihatları gereğince siyasi kişilerin normal kişilere göre daha ağır eleştirilere katlanma zorunluluğu var ise de davalının davacıya söylediği sözler eleştirici sınırlarını aşmış davacıyı aşağılayıcı küçük düşürücü bir söylem olduğundan yüksek yargının belirlediği ilke ve kurallar gözetildiğinde olayın oluş şekli tarafların sosyal ve ekonomik durumları ve statüleri gözetildiğinde 110 bin lira manevi tazminatın davalıdan alınarak davacıya verilmesinin hakkaniyete uygun olduğu vicdani kanaatine varılmıştır."