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Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınında yangın! Kısa sürede söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sarıyer'de bulunan Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin yakınında bulunan bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Sarıyer'de Huzur Mahallesi Lale 2 Sokak'taki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, bitişikte bulunan Huzur Camisi'ne sıçramadan söndürüldü. Atölyenin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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