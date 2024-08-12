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Ali Yerlikaya duyurdu: Şırnak Silopi'de patlama, 1 kişi hayatını kaybetti

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Gündem Haberleri

Bakan Yerlikaya, Silopi'de meydana gelen patlama bir kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Açıklamada saldırının Irak'ın kuzeyinden gerçekleştiği ve bölgedeki kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı belirtildi.

Bugün Şırnak'ın Silopi ilçesinden gelen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerle ilgili "PKK'lı teröristler sivil araçları hedef aldı" iddiaları ise çok konuşuldu. 

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlçede meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetti. Saldırının bölgedeki kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı belirtildi. 

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Bugün saat 12.40 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan bir ihbarda; Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Siyahkaya bölgesinde faaliyet gösteren madencilik işletmesi servis aracının yolda seyir halindeyken meydana gelen patlama sonucu yaralananlar olduğu bildirilmiştir.

'KÖMÜR OCAĞI HUSUMETİ'

Olay yerine sevk edilen güvenlik görevlilerimizce patlamanın meydana geldiği bölgede Hudut Birliği ile müştereken emniyet tedbirleri alınarak yaralıların sevki sağlanmıştır.

Meydana gelen patlamada (1) vatandaşımız hayatını kaybetmiş, (2)’si ağır olmak üzere (8) vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Silopi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.

Milli Savunma Bakanlığımız ile birlikte yaptığımız ilk incelemeler neticesinde; Irak'ın kuzeyinden gerçekleştirilen saldırının, bölgede işletilen kömür ocağıyla ilgili husumetten kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Olay bölgesinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış olup, çok yönlü başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Düzenleyen:  - Gündem
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