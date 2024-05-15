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Alkollü adam yaşı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alkollü şahıs, annesi ile içinde bulunduğu tek katlı evi ateşe verdi. Büyüyen alevler bitişiğindeki bir diğer eve sıçrarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağı, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Arslanbey Mahallesi İzmit Caddesi’ndeki tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen S.Y. (45), annesi K.Y.'nin de (75) içinde bulunduğu evi ateşe verdi.

Alkollü adam yaşı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı - 1. Resim

KOMŞULAR POLİSİ ARADI

Alevleri fak eden komşular durumu hemen yetkililere bildirip yanan eve koştu. Mahalleli S.Y. ile annesi K.Y.'ı yanan evden çıkardı. Yangın bitişikte bulunan başla bir eve de sıçradı.

Alkollü adam yaşı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı - 2. Resim

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. 

Alkollü adam yaşı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı - 3. Resim

ZANÇI GÖZALTINA ALINDI

çevre evlerdeki vatandaşların müdahalesiyle S.Y. ile annesi K.Y. evden çıkarıldı. Tek katlı binayı saran alevler bitişiğindeki bir diğer tek katlı eve sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince S.Y. gözaltına alındı. Anne K.Y. ise ambulansta tedavi edildi.

Alkollü adam yaşı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı - 4. Resim


İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler küle dönen evlerde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için elektriği kesti.

Alkollü adam yaşı annesinin içinde bulunduğu evi yaktı - 5. Resim

İTFAİYE, BAYRAĞI YANMAKTAN KURTARDI

Öte yandan, yanan evin duvarında asılı olan Türk bayrağının, itfaiye amiri tarafından alınarak yanmaktan kurtarıldığı görüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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