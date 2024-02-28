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    • Haberler > Gündem > Almanya'dan Schengen vizesi için başvuru yapacaklar dikkat! Randevu sistemi değişti

    Almanya'dan Schengen vizesi için başvuru yapacaklar dikkat! Randevu sistemi değişti

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Almanya&#039;dan Schengen vizesi için başvuru yapacaklar dikkat! Randevu sistemi değişti
    Almanya, Schengen Vizesi, Türkiye, Haber

    Gündem Haberleri  / Ajanslar

    Almanya'dan Schengen vizesine başvuracak olanlar için önemli bir açıklama geldi. 18 Mart'tan itibaren randevu sisteminde değişikliğe gidilecek ve süreç bundan sonra iki adımda işlenecek. İşte detaylar...

    Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilcilikleri tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Mart’tan itibaren randevu sisteminde değişiklik yapılacak, randevu süreci iki adımda gerçekleştirilecek.

    İlk aşamada başvuru sahiplerinin randevu bekleme listesine kaydolmaları ve buna dair e-postayla bildiri almaları gerektiğini belirtilirken; ikinci aşamada ise, vize başvurusunun harici hizmet sağlayıcı iDATA aracılığıyla iletilmesi için gerekli olan tarih bildirimini alacakları belirtildi.

    RANDECU ÇİN UZUN SÜRE BEKLENMEYECEK

    Randevuların yalnızca randevu kayıtlarının kronolojik sırasına göre tahsis edileceği ve artık müsait randevu bulabilmek için uzun zaman alan aramalara gerek kalmayacağı belirtildi. Bu yeni kayıt seçeneğinin ise 1 Mart 2024’ten itibaren yürürlüğe gireceği ifade edildi.

    Schengen vizesi için randevu alınırken dikkat edilecek hususlara ilişkin yapılan açıklamada ise, 18 Mart 2024 tarihinden itibaren atamaların yalnızca Almanya’nın Türkiye’deki dış temsilciliklerinin internet sitesinde yer alan randevu sistemi üzerinden yapılacağı ifade edilirken başvuru hakkında önceden bilgi alınması tavsiye edildi.

    Başvuru formu, sunulacak belgeler, randevu takvimi vb. gibi bilgilerin resmi internet sitelerinde yer aldığı belirtilen açıklamada, EURO 2024 ile ilgili Schengen vizesine başvurmak için ise ayrı bilgi formu bulunduğu aktarıldı. Vize başvurusu için randevuların ise, harici hizmet sağlayıcısı iDATA’nın başvuru için randevu bekleme listesindeki kayıtlarının kronolojik sırasına göre atandığı ifade edildi.

    Randevu kaydının her zaman ücretsiz olduğu ancak vize başvurusunun yapılması amacıyla randevunun onaylanması için bin TL tutarında bir ön ödeme yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, randevu almak için bir acente veya aracı şirkete başvurmanız gerekmediği bilgisine yer verildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Ajanslar
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