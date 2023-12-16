Amasya'da acı kaza! Yeşilırmak'a uçtu
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Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Seda Çakır / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amasya'da seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Yeşilırmak Nehri'ne uçtu. Araç vinç yardımıyla sudan çıkarılabilirken 25 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Amasya'da meydana gelen acı olayda, 25 yaşındaki Anıl Aşçı’nın kullandığı otomobil seyir halindeyken İstasyon Köprüsü üstünden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu. Bölgeye su altı kurtarma ekipleri, polis ve acil sağlık görevlileri sevk edildi.
ÖNCE ARAÇ SONRA CESET ÇIKARILDI
Önce araç sonra da sürücünün cenazesi halata bağlanarak vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. Cenaze hastane morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayı anlatan vatandaşlardan Doğan Dalakçı, “Otomobil köprüden aşağı Yeşilırmak’a düşmüş. Sürücüsü vefat etti” dedi.