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    Kocaeli'de can pazarı! Köfte ekmek yiyenlerin arasına tır daldı: Yaralılar var

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ayşe Nur Başol / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kocaeli&#039;de can pazarı! Köfte ekmek yiyenlerin arasına tır daldı: Yaralılar var
    Kaza, Kocaeli

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında bulunan vatandaşlar dehşeti yaşadı. Yemek yiyenlerin arasına tırın dalması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Tır sürücü ise olay yerinden kaçtı.

    kocaeli'de yol kenarında yemek yiyen vatandaşların arasına tır daldı ve bölgede adeta can pazarı yaşandı. D-100 kara yolu Ankara istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 FP 0745 plakalı tır, Liman Yolu mevkisinde yol kenarında köfte ekmek satışı yapılan kamyonetin yanında yemek yiyenlerin arasına daldı.

    KAZAYA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsün kaçtığı kazada 5 müşteri yaralandı. Sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Polis olay yerinden kaçan tır sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

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