Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

15 Aralık 2023 15:23 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:25

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Alınan bilgiye göre kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde gerçekleşti. Adnan Birlik'in kullandığı 34 FT 3000 plakalı kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen Mübarek Dağ yönetimindeki 34 JGR 11 plakalı otomobile çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Nimet Öngün yaşamını yitirirken, sürücü Dağ ile isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Adnan Birlik, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.