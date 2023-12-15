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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kuzey Marmara Otoyolu&#039;nda trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
    Trafik Kazası, Kuzey Marmara Otoyolu

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin bir otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde gerçekleşti. Adnan Birlik'in kullandığı 34 FT 3000 plakalı kamyonet, arıza nedeniyle yol kenarında bekleyen Mübarek Dağ yönetimindeki 34 JGR 11 plakalı otomobile çarptı.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan Nimet Öngün yaşamını yitirirken, sürücü Dağ ile isimleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

    Kamyonet sürücüsü Adnan Birlik, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

     

     

     

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