Kaza yapan sürücü şoka girdi: Ben mi çarptım bana mı çarptılar, biz neredeyiz?

11 Aralık 2023 08:57 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 09:14

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Edirne-Havsa kara yolundaki Havsa kavşağında dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Babaeski istikametinden gelen C.D. yönetimindeki 39 DC 498 plakalı araç ile Uzunköprü istikametinden gelen F.A. idaresindeki 34 SRH 59 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak durabildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kazada sürücülerden biri şoka girdi. Kaza, kavşağın yakınındaki bir benzin istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkıştıkları araçlardan yaralıları kurtardı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Her iki araçta bulunan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 34 SRH 59 plakalı otomobilin sağ ön koltuğunda bulunan Burcu Sirman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ŞOKA GİRDİ: "NEREDEYİZ BİZ?"

Kaza yerinde şoka giren 39 DC 498 plakalı aracın sürücüsü Cem D., ambulans ekiplerinin yanına giderek neler yaşandığını sordu. Şoka giren yaralı sürücüyü, diğer yaralı arkadaşları teselli etti. Sağlık ekiplerinin yanına giden yaralı sürücü, “Ben mi çarptım, bana mı çarptılar? Biz neredeyiz? Polis abi babamı aradınız mı” gibi sorular sordu. Ekipler, sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.