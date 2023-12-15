Ankara'da can pazarı! Yolcu midibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var
- Güncelleme Tarihi:
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da yolcu midibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Feci kaza Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde yaşandı.
KAZA SONRASI CAN PAZARI YAŞANDI
Hasanoğlan mevkisinde, yolcu midibüs ile otomobil çapıştı. Feci kazada can pazarı yaşanırken 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Elmadağ Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.