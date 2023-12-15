Ankara'da can pazarı! Yolcu midibüsü otomobille çarpıştı, çok sayıda yaralı var

15 Aralık 2023 18:33 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 18:44

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da yolcu midibüsü ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 kişi yaralandı. Feci kaza Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde yaşandı.

KAZA SONRASI CAN PAZARI YAŞANDI

Hasanoğlan mevkisinde, yolcu midibüs ile otomobil çapıştı. Feci kazada can pazarı yaşanırken 20 kişinin yaralandığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Elmadağ Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.