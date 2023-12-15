Bursa'da korkunç olay! Fenalaşıp yere düşen kadın tırın altında can verdi
Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da bir kadın fenalaşıp yere yığıldı. Yerde hareketsiz yatan kadını görmeyen tır kadının üstünden geçti. Talihsiz kadın tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
Bursa’da boş arsada yürürken fenalaşarak yere düşen yaşlı kadın, harekete etmeye hazırlanan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.
FENALAŞARAK YERE DÜŞTÜ
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişi yapan 64 yaşındaki Nebiye Avcı, eve döndüğü sırada fenalaşarak boş arsada yere düştü. O sırada arsada hareket haline geçmeye hazırlanan C.Y. idaresindeki tır ile karanlık nedeniyle fark edemediği yaşlı kadının üzerinden geçti.
YAPILAN KONTROLLERDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Tırın sarsılmasıyla birlikte duran C.Y., Nebiye Avcı’yı yerde hareketsiz bir şekilde gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Avcı’ya yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Nebiye Avcı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.