Bursa'da korkunç olay! Fenalaşıp yere düşen kadın tırın altında can verdi

15 Aralık 2023 22:06 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 22:14

Editör: Gizem Külçü / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bursa’da boş arsada yürürken fenalaşarak yere düşen yaşlı kadın, harekete etmeye hazırlanan tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

FENALAŞARAK YERE DÜŞTÜ

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, market alışverişi yapan 64 yaşındaki Nebiye Avcı, eve döndüğü sırada fenalaşarak boş arsada yere düştü. O sırada arsada hareket haline geçmeye hazırlanan C.Y. idaresindeki tır ile karanlık nedeniyle fark edemediği yaşlı kadının üzerinden geçti.

YAPILAN KONTROLLERDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Tırın sarsılmasıyla birlikte duran C.Y., Nebiye Avcı’yı yerde hareketsiz bir şekilde gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Avcı’ya yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından Nebiye Avcı’nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.