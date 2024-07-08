Amasya'da kayınpeder dehşeti! Bir aylık damadını öldürdü, kızını yaraladı

Amasya'da Dursun Şengül, kendisinden izin almadan evlendiği için kızı İnci ve bir aylık damadı Halil Eser'i silahla vurdu. Damat olay yerinde hayatını kaybetti, İnci Eser ise yaralandı.

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Olay bu sabah saat 09.50'de Amasya Yıldız köyündeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şengül ailesinin kızı İnci Eser (35) iddiaya göre ailesinin rızası olmadan bir ay önce kaçarak Halil Eser ile evlendi.

AV TÜFEĞİ İLE ATEŞ ETTİ

Baba Dursun Şengül (54) akaryakıt istasyonunda kızı İnci Eser ve damadı Halil Eser ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmada Dursun Şengül, otomobil içince bulunan damadı Halil Eser ve kızı İnci Eser'e av tüfeği ile 2 el ateş etti.

Damadı Halil Eser olay yerinde hayatını kaybetti, kızı İnci Eser ise kolundan yaralandı.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen damadın yakınları sinir krizi geçirdi.

Halil Eser'in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobili ile olay yerinden uzaklaşan Dursun Şengül, jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.