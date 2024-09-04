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Amasya'da korkutan deprem! Haberi Kandilli duyurdu

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Amasya&#039;da korkutan deprem! Haberi Kandilli duyurdu

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Kandilli Rasathanesi, Amasya Musaköy'de büyüklüğü 3.4 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 1 kilometre olarak kaydedildi.

Türkiye, 6 Şubat felaketinin ardından her artçıda korku ve panik yaşıyor. Korkunun yeni adresi Amasya oldu. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Amasya Musaköy'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.23'de meydana gelen depremin derinliği ise 1.0 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Düzenleyen:  - Gündem
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