Amasya'da korkutan deprem! Haberi Kandilli duyurdu
Düzenleyen: Çağla Çağlar- Güncelleme:
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Kandilli Rasathanesi, Amasya Musaköy'de büyüklüğü 3.4 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 1 kilometre olarak kaydedildi.
Türkiye, 6 Şubat felaketinin ardından her artçıda korku ve panik yaşıyor. Korkunun yeni adresi Amasya oldu.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Amasya Musaköy'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 14.23'de meydana gelen depremin derinliği ise 1.0 kilometre olarak ölçüldü.
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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem