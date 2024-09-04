Amasya'da korkutan deprem! Haberi Kandilli duyurdu

Düzenleyen: Çağla Çağlar 4 Eylül 2024 14:38 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 14:45 - Güncelleme:

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Kandilli Rasathanesi, Amasya Musaköy'de büyüklüğü 3.4 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 1 kilometre olarak kaydedildi.