Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya geçişinde 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Sapanca kesimi Yeni Mahalle mevkisinde yolcu otobüsleri, minibüs, panelvan ve otomobillerin karıştığı zincirleme kaza oldu.
YARALILAR VAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan 15 yaralı, bulundukları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü güzergahta ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.