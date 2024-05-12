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Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Anadolu Otoyolu&#039;nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde patlayan lastiği tamir etmek için emniyet şeridine çekilen tıra, aynı istikamette seyir halinde olan tır çarptı. Meydana gelen kazada 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, otoyolun Hendek geçişi Balıklıihsaniye mevkii Ankara istikametinde yaşandı. Demir boru yüklü tır sürücüsü Hüseyin Özdemir (39), lastiği patlayınca aracını emniyet şeridine park etti.

Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var - 1. Resim

Hüseyin Özdemir, lastik kontrolü yapmak için Sevgi Özdemir (39) ile tırdan indikleri esnada aynı istikamette seyreden Y.K. (26) idaresindeki hurda yüklü tır, park halindeki tıra çarparak yan yattı.

Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var - 2. Resim

KARI KOCA OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Meydana gelen kazada Y.K. idaresindeki tır bariyerlere çarparak devrilirken Hüseyin ve Sevgi Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti.

Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var - 3. Resim

DEMİR BORU SÜRÜCÜ CAMINI DELDİ!

Dehşet verici kazada, tırın taşıdığı demir borular ise sürücü camını kırarak dışarı çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı olan Y.K. isimli tır sürücüsünü hastaneye sevk etti.

Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var - 4. Resim

Bölgede yapılan incelemelerin ardından Hüseyin ve Sevgi Özdemir’in cansız bedenleri hastane morguna sevk edildi. Meydana gelen kaza sebebiyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların bulunduğu yerden kaldırılması sonrasında normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Anadolu Otoyolu'nda tır dehşeti! Borular sürücü camını deldi geçti, ölü ve yaralılar var - 5. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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