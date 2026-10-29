Milli Savunma Bakanlığı, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla GÖKTÜRK-1 uydusuyla çekilen Anadolu görüntülerini paylaştı. Mersin Mut'tan Kahramanmaraş'a uzanan dağlardaki Türk bayrakları, Harput'taki ay yıldız ve Keşiş Dağı'nda yer alan Atatürk portresi, uzaydan görüntülendi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümüne özel olarak GÖKTÜRK-1 uydusuyla kaydedilen Anadolu görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

ANADOLU'NUN SEMBOLLERİ UZAYDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bakanlığın paylaşımında, Mersin'in Mut ilçesinden Kahramanmaraş'a uzanan dağlara işlenen Türk bayrakları ile Elazığ'ın tarihî Harput bölgesinde ay yıldızla bütünleşen görüntülere yer verildi.

Keşiş Dağı'nda bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dev portresi ve imzası da uydu görüntüleri arasında yer aldı.

MSB, görüntülerle birlikte yayımladığı mesajda Anadolu'nun her köşesinde Cumhuriyet'in, her zirvesinde bağımsızlık ruhunun ve her karışında Atatürk'ün izlerinin bulunduğuna dikkat çekti.

Anadolu'nun zirvelerinde bağımsızlığın izleri: GÖKTÜRK-1'den özel kareler

"CUMHURİYETİMİZİN 103'ÜNCÜ YILI KUTLU OLSUN"

Paylaşımda, uzaydan kaydedilen görüntülerin Türk bayrağının simgelediği bağımsızlığı, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün mirasını ve milletin vatan sevgisini bir araya getirdiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı, paylaşımını “Cumhuriyetimizin 103’üncü yılı kutlu olsun” mesajıyla tamamladı.

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