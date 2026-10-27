Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem

Anahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

8 Ekim’de çöken 7 katlı Kardeşler Apartmanı hak sahipleri için yeni konutlar hazırlandı. Vatandaşlara 2 seçenek sunduklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Dileyen yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak” dedi.

Kaydet
|
Esma Karayel
ESMA KARAYEL

İstanbul’un Maltepe ilçesinde 8 Ekim'de çöken ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı Kardeşler Apartmanı’na ilişkin yeni gelişmeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

ÖNERİLEN HABERLER
Maltepe
GÜNDEM

Maltepe'de 5 kişinin öldüğü binanın bilirkişi ön raporu ortaya çıktı! 4 kaçak kat için yıkım kararı uygulanmamış

BAKANLIK 2 SEÇENEK SUNDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı binanın çökmesinin ardından 9 gün içinde tüm hak sahibi vatandaşlarla görüştü. Başkanlık, dileyen hak sahiplerinin yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabileceklerini, dileyen hak sahiplerinin de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde evlerinin yerinde yeniden inşa edilebileceğini içeren 2 seçenek sundu.

Anahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı
Başlık ResmiAnahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı

ANAHTARLARI TESLİM EDİLECEK

Vatandaşlara örnek daireler gezdirildi ve çalışmalar sonucu göçükten 20 gün sonra hazır daireleri almak isteyen vatandaşlara anahtarları teslim edilecek. Her iki seçenekte de vatandaşlara uzun yıllara yayılan uygun ödeme koşulları sunulacak.

Anahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı
Başlık ResmiAnahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı

“VATANDAŞLARIMIZ YENİ YUVALARINA KAVUŞUYOR”

Sosyal hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen, yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen, TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 8 Ekim sabahı 7 katlı bina çökmüş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma başlatılmıştı. Bilirkişi ön raporuna göre, binaya ruhsat dışında 4 kat eklendiği ve bu katlarla ilgili daha önce alınan yıkım kararının uygulanmadığı tespit edilmişti.

Anahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı
Başlık ResmiAnahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı

4 KATI RUHSATA AYKIRI ÇIKMIŞTI

Yapının geçmişine ilişkin ortaya çıkan kayıtlara göre, bina ilk olarak 3 katlı olarak inşa edildi. Daha sonraki yıllarda üzerine ilave katlar çıkılarak 7 katlı hale getirildi.

Binayla ilgili 1989 ve 1990 yıllarında yapılan incelemelerde toplam 4 kaçak kat tespit edildiği öğrenildi. Söz konusu katların inşa edilmesiyle binanın ilk ruhsatında öngörülen yapı sınırlarının aşıldığı belirlendi. Binanın geçmiş yıllarda kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesinin gündeme geldiği ancak hak sahipleri arasında uzlaşma sağlanamadığı öğrenilmişti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.