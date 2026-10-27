8 Ekim’de çöken 7 katlı Kardeşler Apartmanı hak sahipleri için yeni konutlar hazırlandı. Vatandaşlara 2 seçenek sunduklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum “Dileyen yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak” dedi.

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İstanbul’un Maltepe ilçesinde 8 Ekim'de çöken ve 5 kişinin hayatını kaybettiği 7 katlı Kardeşler Apartmanı’na ilişkin yeni gelişmeyi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum duyurdu.

BAKANLIK 2 SEÇENEK SUNDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı binanın çökmesinin ardından 9 gün içinde tüm hak sahibi vatandaşlarla görüştü. Başkanlık, dileyen hak sahiplerinin yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabileceklerini, dileyen hak sahiplerinin de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde evlerinin yerinde yeniden inşa edilebileceğini içeren 2 seçenek sundu.

Anahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı

ANAHTARLARI TESLİM EDİLECEK

Vatandaşlara örnek daireler gezdirildi ve çalışmalar sonucu göçükten 20 gün sonra hazır daireleri almak isteyen vatandaşlara anahtarları teslim edilecek. Her iki seçenekte de vatandaşlara uzun yıllara yayılan uygun ödeme koşulları sunulacak.

Anahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı

“VATANDAŞLARIMIZ YENİ YUVALARINA KAVUŞUYOR”

Sosyal hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

8 Ekim'de çöken Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşuyor. Dileyen, yarın itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Bloklarındaki yeni konutlarının anahtarlarını teslim alabilecek. Onu istemeyen, TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek uygun ödeme koşullarıyla yeni yuvalarına sahip olacak.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Maltepe ilçesinde Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 8 Ekim sabahı 7 katlı bina çökmüş, 5 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma başlatılmıştı. Bilirkişi ön raporuna göre, binaya ruhsat dışında 4 kat eklendiği ve bu katlarla ilgili daha önce alınan yıkım kararının uygulanmadığı tespit edilmişti.

Anahtarlar yarın teslim edilecek! Maltepe’de çöken binanın sakinlerinin yeni yuvaları hazır, Bakan Kurum açıkladı

4 KATI RUHSATA AYKIRI ÇIKMIŞTI

Yapının geçmişine ilişkin ortaya çıkan kayıtlara göre, bina ilk olarak 3 katlı olarak inşa edildi. Daha sonraki yıllarda üzerine ilave katlar çıkılarak 7 katlı hale getirildi.

Binayla ilgili 1989 ve 1990 yıllarında yapılan incelemelerde toplam 4 kaçak kat tespit edildiği öğrenildi. Söz konusu katların inşa edilmesiyle binanın ilk ruhsatında öngörülen yapı sınırlarının aşıldığı belirlendi. Binanın geçmiş yıllarda kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesinin gündeme geldiği ancak hak sahipleri arasında uzlaşma sağlanamadığı öğrenilmişti.

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